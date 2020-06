Bob Dylan juntou mais um recorde à sua aclamada carreira, ao tornar-se no primeiro artista a conseguir colocar um álbum no top 40 da Billboard em sete décadas diferentes.

O novo disco de Dylan, "Rough and Rowdy Ways", chegou ao segundo lugar das tabelas de vendas norte-americanas, tendo vendido o equivalente a 53 mil unidades.

Esta posição faz com que Dylan tenha conseguido, desde o ano de 1960, colocar pelo menos um álbum no top 40 em todas as décadas subsequentes: oito nos anos 60, catorze nos anos 70, sete nos anos 80, quatro nos anos 90, sete na década dos "00", nove na década passada e um na década corrente.