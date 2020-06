Katy Perry voltou a falar sobre os seus problemas de saúde mental.

Em entrevista a um programa radiofónico no Canadá, a cantora revelou que, em 2017, ponderou suicidar-se.

Na altura, Katy Perry tinha acabado de separar-se de Orlando Bloom e atravessava uma crise de confiança, também a nível profissional.

"Tinha perdido o meu sorriso", explicou a artista norte-americana. "Não sei se o meu sorriso alguma vez foi completamente meu, mas durante muito tempo cavalguei a onda da validação, do amor e da admiração que me chegava do mundo exterior. E depois tudo isso mudou".

Com a separação amorosa e os modestos resultados do álbum "Witness", Katy Perry sentiu-se "partida ao meio".

A californiana acredita, porém, que desses sentimentos sentiu uma sensação de gratidão que a ensinou a não viver sempre "como uma estrela pop sedenta".

"O que me salvou a vida foi a gratidão, caso contrário teria ficado a chafurdar na minha tristeza e provavelmente teria saltado", admite.

A fé em Deus foi outro dos fatores que ajudaram Katy Perry a ultrapassar os problemas de depressão e ansiedade de que já havia falado anteriormente.