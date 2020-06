João Carvalho, convidado do Posto Emissor, partilhou no podcast semanal da BLITZ uma das edições do festival Paredes de Coura que não consegue esquecer, por razões menos positivas.

"2004, o ano em que choveu torrencialmente, como não chovia há 99 anos", recorda o diretor do festival minhoto. "É o ano que recordo de forma mais triste, o ano do desespero, em que me deitava e não conseguia dormir. Chorei muitas vezes nesse ano. Pensámos acabar, e depois fizemos aquela super edição de 2005".

Para ouvir esta resposta de João Carvalho, siga até ao 4m 35s.