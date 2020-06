Depois do concerto de Pedro Abrunhosa na vila de Ansião, em formato de drive-in, outros artistas portugueses vão atuar nessa localidade.

António Zambujo, Carolina Deslandes, Tim (Xutos & Pontapés), Rouxinol Faduncho e a Orquestra Filarmónica de Ansião, com participação de Paco Bandeira, darão concertos drive-in no Estúdio33, do ilusionista Luís de Matos, ao longo das próximas semanas.

Cada concerto terá o custo de 50 euros por viatura.

Além de Pedro Abrunhosa, o formato foi já experimentado por José Cid ou Pete Tha Zouk, entre outros.

Veja aqui as datas dos próximos concertos no Estúdio33, em Ansião:

Rouxinol Faduncho: 3 de julho

António Zambujo: 11 de julho

Carolina Deslandes: 24 de julho

Tim: 31 de julho