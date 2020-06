Os Faith No More partilharam uma mensagem sobre o movimento Black Lives Matter e os protestos contra o racismo que têm vindo a acontecer nos Estados Unidos.

"Tratem o racismo como se fosse covid-19", recomendam os norte-americanos.

"Partam do princípio que estão infetados. Ouçam o que os especialistas têm a dizer. Não ajudem a espalhá-lo. Estejam dispostos a mudar a vossa vida por causa disso".

Os Faith No More estavam confirmados no cartaz do NOS Alive este ano, não tendo ainda reagendado essa data da sua digressão.