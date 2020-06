Os Slipknot partilharam um vídeo de meia hora que reúne as suas memórias mais remotas e caóticas.

"Welcome To Our Neighbourhood" foi lançado em 1999 e recuperado agora, para assinalar o 21º aniversário da estreia homónima da banda.

O vídeo inclui imagens ao vivo, entrevistas e cenas de bastidores dos primeiros anos do grupo.

Veja aqui: