Milhares de pessoas juntaram-se num concerto no estado norte-americano do Tennessee, desafiando as regras de distanciamento físico e demais indicações para travar a pandemia de covid-19.

Em palco estava o artista country Chase Rice, num recinto com capacidade para 10 mil pessoas, onde terá sido permitida a entrada de 4 mil espectadores.

Nas imagens difundidas do concerto, que aconteceu na cidade de Petros, a maioria dos espectadores parece não estar a cumprir as regras de distanciamento físico, optando também por não usar máscaras.

Nos Estados Unidos, os casos de covid-19 continuam a aumentar, incluindo no Tennessee, que há poucos dias registou um número recorde de novas infeções: 1140 num só dia.

O artista tem recebido numerosas críticas, inclusive entre os seus pares.