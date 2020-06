Manel Cruz foi um dos protagonistas do festival Artes à Vila, que aconteceu no passado sábado, 27 de junho, no Mosteiro da Batalha.

Além do músico do Porto, tocaram no evento sem público Luís Portugal, vocalista dos Jafumega, e O Gajo.

Elogiando a beleza do cenário, Manel Cruz brincou com a ausência de espectadores - "Olha uma barata!", diz a certa altura. "Tenho público, afinal!" - e apresentou 22 canções, cinco delas novas e algumas escritas durante a quarentena, sozinho em palco.

No final, juntou-se a Luís Portugal e à sua banda e a' O Gajo para recordar a canção gravada com o projeto Ovo.

A atuação de Manel Cruz começa pelas 2h 13m; o autor de 'O Navio Dela' regressa para a segunda parte do seu concerto pelas 3h 49m.

Veja aqui o alinhamento do espetáculo, que ficou marcado igualmente pelo momento em que o artista canta, com a luz de uma lanterna apontada à cara e sem qualquer instrumento, o tema 'Cenário Perfeito' (pelas 2h 26m).

2h13m



Como um Bom Filho do Vento

Meu Amor Está Perto

Quem Sabe

Acordou (canção nova)

Pode Beijar a Noiva (canção nova)

Cenário Perfeito

Entre as Pedras

Cães e Ossos

Desce à Cama

Canção nova

3h49m



Beija-Flor

O Navio Dela

Reencontro

Não Te Interessa Pensar

Sonho e Forma (canção nova)

Devagar

Onde Estou Eu

Vida Nova

Lágrimas São Para Correr (canção nova)

Canção de Embalar

Canção da Canção da Lua

Ovo