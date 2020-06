António Variações, "o rapaz do campo, barbeiro e estrela pop que calou a homofobia com a liberdade de expressão e que renasceu enquanto ícone 35 anos depois da sua morte", está esta segunda-feira em destaque na secção de cultura do site do jornal britânico The Guardian.



Assinado por Pedro João Santos, colaborador do site Rimas e Batidas, o artigo traça a trajetória do músico do Minho, destacando a importância dos Humanos na redescoberta das suas canções e ainda o impacto da biopic "Variações" no culto em torno da sua figura.

A relevância do minhoto para a comunidade LGBTQI+ e a forma como foi recebido pelo meio artístico lisboeta, nos anos 80, são outros dos pontos explorados pelo artigo, no qual são ouvidos o investigador queer António Fernando Cascais e Teresa Couto Pinto, primeira agente de Variações e autora de algumas das suas fotos mais conhecidas.