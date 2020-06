Ariana Grande partilhou no seu Instagram um conjunto de fotos pessoais, legendando-as com a frase "quase 27" (idade que completou há poucos dias).

Numa dessas imagens, a cantora surge com o novo namorado: Dalton Gomez, agente imobiliário que Ariana Grande já aparecera a beijar no vídeo de 'Rain on Me', o seu êxito com Lady Gaga.

Veja aqui o conjunto de fotos celebratórias.