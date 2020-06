Beyoncé anunciou mais uma surpresa para os fãs: um novo álbum visual, intitulado "Black Is King".

O projeto foi escrito, realizado e produzido pela própria, e tem estreia marcada para o dia 31 de julho, no Disney+. Já se encontra disponível um trailer no website de Beyoncé.

De acordo com um comunicado de imprensa, "Black Is King" irá "reimaginar as lições de 'O Rei Leão' para os jovens reis e rainhas de hoje, que andam à procura das suas coroas" e é descrito como "uma biografia celebratória sobre a experiência negra, para o mundo".

O anúncio surge poucos dias após Beyoncé ter lançado 'Black Parade', o seu último single.