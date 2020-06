Realizou-se este sábado mais um concerto virtual de beneficência, com o objetivo de ajudar as comunidades mais afetadas pela Covid-19.

O Global Goal: Unite For Our Future, organizado pela Global Citizen, juntou nomes como Miley Cyrus, Justin Bieber, Christine and the Queens, Shakira e Coldplay, entre muitos outros.

O maior destaque irá talvez para Cyrus, que interpretou um velho clássico dos Beatles, 'Help!', sozinha num estádio. Veja aqui os melhores momentos do Global Goal: