O website Consequence of Sound elaborou uma lista com aqueles que diz serem os vinte melhores álbuns de heavy metal, do ano corrente.

Da lista fazem parte nomes bem conhecidos por entre os fãs do género, como os Lamb of God, Testament, Paradise Lost, Katatonia e Sepultura, entre outros, sem qualquer ordem definida.

Confira a lista:

Lamb of God – Lamb of God

The Ghost Inside – The Ghost Inside

Paradise Lost – Obsidian

Umbra Vitae – Shadow of Life

Vader – Solitude in Madness

Cirith Ungol – Forever Black

Katatonia – City Burials

Ulcerate – Stare Into Death and Be Still

Warbringer – Weapons of Tomorrow

Oranssi Pazuzu – Mestarin Kynsi

Testament – Titans of Creation

Mamaleek – Come & See

Lucifer – Lucifer III

Code Orange – Underneath

Body Count – Carnivore

My Dying Bride – The Ghost of Orion

Ozzy Osbourne – Ordinary Man

Kvelertak – Splid

Psychotic Waltz – The God-Shaped Void

Sepultura – Quadra