A ex-mulher de Elton John, Renate Blauel, deu entrada com um pedido de injunção contra o músico, de acordo com documentos obtidos pelo jornal The Guardian.

Renate conheceu Elton John em 1983, quando o músico se encontrava a gravar o álbum "Too Low For Zero". No ano seguinte, os dois deram o nó durante uma digressão pela Austrália, e divorciaram-se em 1988.

Após o casamento, Elton John revelou publicamente a sua homossexualidade, casando-se mais tarde com David Furnish, com quem tem dois filhos.

Renate tem-se mantido longe dos holofotes da fama desde o divórcio, ainda que a relação entre ambos tenha sido explorada pela biopic sobre Elton John, "Rocketman", lançada o ano passado.

Os representantes do músico não comentaram para já o caso. Este tipo de processos está normalmente relacionado com questões de privacidade, ainda que o advogado de Renate não tenha revelado qual o motivo pelo qual a ex-mulher de Elton avançou com o mesmo.