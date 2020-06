Por ocasião do aniversário da morte de Anthony Bourdain, a revista Far Out publicou uma lista com as 25 canções preferidas do famoso chefe de cozinha.

Bourdain, que era um conhecido fã de rock - especialmente da sua vertente "alternativa" -, tinha nomes como os Velvet Underground ou Mark Lanegan na sua lista de melhores canções ao som das quais cozinhar.

Artistas como Elvis Costello, Curtis Mayfield ou Roxy Music também não faltam, bem como heróis do punk como os Ramones ou os Dead Boys.

Confira aqui a lista:

‘Across 110th Street’ – Bobby Womack

‘Pusher Man’ – Curtis Mayfield

‘Wedding Dress – Mark Lanegan

‘Use Me’ – Bill Withers

‘Tangled up in Blue’ – Bob Dylan

‘Both Ends Burning’ – Roxy Music

‘Too Many Creeps’ – Bush Tetras

‘You Can’t Put Your Arms Around a Memory’ – Johnny Thunders

‘Time Has Come Today’ – The Chambers Brothers

‘Hollywood Perfum’ – Pretenders

‘Sweet Jane’ – The Velvet Underground

‘What?’ – A Tribe Called Quest

‘If I Had No Loot’ – Tony! Toni! Tone!

‘Anemone’ – The Brian Jonestown Massacre

‘Cold Shot’ – Stevie Ray Vaughan

‘Family Affair’ – Sly & The Family Stone

‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ – Ryuichi Sakamoto

‘Plundered My Soul’ – The Rolling Stones

‘Street Life’ – Randy Crawford

‘Pets’ – Porno for Pyros

‘Et moi, et moi, et moi’ – Jacques Dutronc

‘Main Titles’ – Mask

‘You Only Live Twice’ – John Barry

‘Riot Act’ – Elvis Costello & The Attractions

‘That’s The Way of the World’ – Earth, Wind & Fire