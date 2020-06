Black Eyed Peas, Anitta, Ivete Sangalo, Xutos & Pontapés, David Carreira, Bárbara Tinoco e HMB estão confirmados no Rock in Rio-LIsboa 2021.

O anúncio destes nomes deu-se na emissão especial "Se a Vida Começasse Agora", transmitida em direto no final da tarde deste sábado na SIC Radical.

Os Black Eyed Peas vão subir ao Palco Mundo a 20 de junho, que também receberá na mesma ocasião Ivete Sangalo e David Carreira.

Do Brasil chegará também Anitta, confirmada para 27 de junho, à semelhança dos portugueses HMB. No mesmo dia, Bárbara Tinoco atuará no palco Galp Music Valley. Um dia antes, a 26, será a vez dos Xutos & Pontapés ocuparem o maior palco do evento.

Os já anunciados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher terão a seu cargo o palco Mundo no dia inicial do evento, 19 de junho.

19 Junho

Palco Mundo

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

20 Junho

Palco Mundo

Black Eyed Peas

Ivete Sangalo

David Carreira

26 Junho

Palco Mundo

Xutos e Pontapés

27 Junho

Palco Mundo

Anitta

HMB

Galp Music Valley

Bárbara Tinoco