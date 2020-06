A série animada "Os Simpsons" já não terá atores brancos a dar voz a personagens negros, escreve o Hollywood Reporter.

A série já tinha sido acusada, no passado, de insensibilidade para com as minorias. Em 2017, o comediante Hari Kondabolu editou um documentário intitulado "The Problem With Apu", onde analisava a representação de grupos marginalizados em televisão.

O documentário levou ao desaparecimento gradual da personagem, e o ator que a interpretava, Hank Azaria, explicou no início do ano que "já não iria dar voz" a Apu.

Com este anúncio, que surge no seguimento dos protestos anti-racismo a que se tem assistido nos Estados Unidos, estima-se que Azaria já não empreste a sua voz a outras personagens não-brancas de "Os Simpsons", como Carl Carlson, Officer Lou ou Bumblebee Man.

Harry Shearer, que dá voz a Dr. Hibbert, e Tress MacNeille, que deu voz a várias personagens de cor, também deverão ser substituídos por outros atores.