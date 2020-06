Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, abriu o livro de memórias e selecionou os melhores concertos que já viu, dentre aqueles a que assistiu nos festivais que organiza.

Dois em Paredes de Coura (um deles, o de Queens of the Stone Age, levando a medalha de ouro) e um no NOS Primavera Sound foram as escolhas do promotor de espetáculos do Minho.

Ouça aqui a resposta, pelos 25m 45s.