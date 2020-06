O baixista Jeff Ament, membro fundador dos Pearl Jam, editou um novo EP a solo.

O EP tem como título "American Death Squad" e está disponível para escuta nas principais plataformas de streaming.

Composto durante o período de isolamento, o EP - composto por cinco canções, num total de sete minutos - foi anunciado através da conta oficial dos Pearl Jam no Twitter.

Juntamente com o disco, foi divulgado um vídeo para 'The Divine Perfume', um dos temas ali presentes.

"Nos dias que se seguiram ao adiamento da digressão [dos Pearl Jam], senti a necessidade de encontrar uma forma de libertar a energia que criámos antes de ela começar", escreveu o baixista.

"Todas as manhãs, desloquei-me ao estúdio com o objetivo de escrever uma canção por dia, independentemente do quão fraca fosse. Os dias de isolamento, a ver as notícias da destruição causada pelo vírus, providenciou sonhos vívidos e um desespero". Ament fala ainda da "inaptidão da nossa liderança", numa alusão à governação de Donald Trump.

"American Death Squad" estará disponível em vinil 7'', com os fãs a poder fazer já a pré-encomenda. Os EPs deverão ser enviados em agosto.

Ouça aqui o disco: