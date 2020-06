101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'A Mula da Cooperativa', Max

(1956)

A também portuguesa Carmen Miranda pisara aquele palco – num tempo em que o exotismo cabia no prime time das noites da CBS. O Ed Sullivan Show manifestava-se como a fronteira entre o ocaso e o sucesso. Por ali tinham passado os Stones, os Doors, as Supremes ou Elvis Presley. Nessa sua passagem pelos E.U.A., Max chamara a atenção pela sua versatilidade e estranheza de modos. Teria ficado muitos mais anos não fosse o coração traí-lo de saudades da sua Lisboa, do seu Portugal.

A América ter-lhe-ia oferecido conforto, quem sabe a glória. Quem sabe até a possibilidade de regressar ao giz, à agulha, ao dedal e à tesoura de corte – colocando a arte de alfaiate que aprendera em garoto em favor do amparo. Mas Max, depois de encantar o gélido Ed Sullivan, depois de ter integrado o show de Groucho Marx, depois de, por mais de dois anos, ter posto a sua voz e modos a suspirar ou a fazer rir plateias, estava esgotado. Regressou a Portugal, à sua Lisboa – que era bem mais próxima da sua Madeira Natal do que Nova Iorque.

No ano em que Max regressou da sua aventura pela América, em 1959, o público não se esquecera dele. Não se esquecera dele porque não houve tempo, nunca haveria, para o seu lugar ser reposto. Max era único. Foi porventura o artista mais genial do seu tempo, com muitos talentos que cabiam numa só atuação, numa só canção; trocava muitas vezes de si num mesmo número.

Apesar do seu génio, sentia-se sempre intruso para com o público e nunca logrou perceber o que o público dele gostava. Tinha uma figura de quem estava sempre agradecido por o ouvirem. Tinha nos modos a deferência e a humildade genuína. Tinha tanto de Vasco Santana como de Buster Keaton e de Alfredo Marceneiro.

A sua génese estava no fado, mas sobretudo no fado-canção, sub-género com que Alain Oulman se encarregaria anos mais tarde de re-vestir Amália. O fado cantara-o enquanto jovem, nunca deixaria de o cantar (o fado cantado na Madeira era cantado sem sotaque, ou com sotaque lisboeta, como se fosse esse o elo maior que os ligava à capital), mas a sua tarimba seria a dos hotéis e das boîtes.

Aprendera a ser crooner em línguas que não eram a sua e das quais não sabia uma palavra para além das letras decoradas. Cantava em inglês, em espanhol e em português do Brasil – e tinha o talento de encarnar várias personagens, como se Frank Sinatra, Carmen Miranda ou Dick Farney estivessem no mesmo music-hall na mesma atuação.

Era já pouco para Max, e sobretudo já muito, para o ‘Conjunto Tony Amaral’, no qual tocava bateria e se co-ocupava das vozes. Era imperioso que Max seguisse uma carreira solo, depois de 10 anos neste conjunto de nome vigoroso. Max nascera para ser um one-man-show. Poderia supor-se que a acompanhá-lo bastaria uma simples caixa de ritmos, mas Max ia melhor com uma orquestra armada – até porque era inapto para pautas e instrumentos propícios à composição.

Ainda com o ‘Conjunto Tony Amaral’ viera para Lisboa e aí se fidelizaria. Perpassou o domínio insular e tornou-se numa estrela nacional – nos palcos, na rádio e na revista. Muitas das suas canções, escritas a só ou com poetas de renome (como Vasco de Lima Couto), teriam sucesso por décadas e eram obrigatórias em todas as suas atuações

‘A Mula da Cooperativa’ é a canção que mais bem define Max e a sua versatilidade. Incorpora várias personagens e contém elementos de humor e de teatro vocal. Ao vivo, Max junta adereços para, além de compor a personagem, torná-la ainda mais risível. O humor seria, como se percebe, um dos seus mais distintivos elementos. A letra desta canção foi escrita por Max e a harmonia trauteada para ser transposta para uma pauta: Max tinha uma orquestra na memória e sabia como o comunicar aos músicos, sem uma nota fora do lugar.

Em palco, sabia afagar as composições com todos os recursos de que dispunha: trejeitos de voz, gestos e expressões – mas sobretudo com as mãos. As mãos que muitos artistas tomam como um peso e que Max via como compères das suas personagens. Era um artista que, apesar de sentir Lisboa como sua, se comovia quando se falava da sua terra natal, a Madeira, a terra que vira partir o seu pai aos 7 anos e que moldaria para sempre a sua sensibilidade. Max, tal como deduzimos ao vê-lo em palco, era um homem sensível, humilde e bom. Um homem igual na vida como era em palco. As personagens que vestia trazia-as na génese.

Inimitável, era o que era Max. Talvez por isso tivesse sido pouco reinventado – porque se exige da reinvenção que se faça melhor. E Max já tinha exprimido com talento superior as suas composições, os seus quadros. Falar-se de Max hoje é falar-se de, mais que um ator, mais que um fadista, mais que um cómico, de uma expressão única. E essa expressão única contribuiu decisivamente para moldar a arte performativa em Portugal.

A mula da cooperativa

A mula da cooperativa

Deu dois coices no telhado

Ai és tão linda

Deu dois coices no telh-a-a-do

Ouvir também: ‘Noites da Madeira’ (1949). Gravada ainda com o Conjunto Tony Amaral, seria regravada anos mais tarde a solo.