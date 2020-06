Tozé Brito esteve esta sexta-feira, 26 de junho, no programa de Cristina Ferreira, na SIC, falando da sua relação amorosa com a radialista Inês Meneses.

Os dois conheceram-se enquanto jurados do Festival da Canção, no ano da vitória de Salvador Sobral na Eurovisão, e no programa da SIC conversaram sobre os interesses que os unem.

Tozé Brito aproveitou ainda para surpreender a companheira, cantando à viola uma canção inédita, 'Despe'.

O tema virá a ser gravado pela cantora Fábia Rebordão e, segundo o autor, fala sobre "despirmo-nos de preconceitos".

Veja acima o vídeo e recorde aqui a grande entrevista da BLITZ a Tozé Brito, aquando dos 50 anos de carreira do músico português.