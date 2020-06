As norte-americanas Dixie Chicks decidiram mudar de nome para apenas "The Chicks", no seguimento dos muitos protestos anti-racismo e anti-violência policial que têm assolado os Estados Unidos.

A banda anunciou a alteração esta quinta-feira, com efeito imediato: o seu website oficial, a sua página na Wikipedia e todas as suas contas nas redes sociais foram já atualizadas.

"Muito obrigado às The Chicks [banda com o mesmo nome, da Nova Zelândia] pelo seu gesto simpático, de nos deixar partilhar o seu nome. Sentimo-nos honradas por coexistirmos no mundo com estas irmãs talentosas", pode ler-se, num curto comunicado no website do trio.

"Dixie" é um apelido comummente utilizado nos EUA para descrever os estados do sul, especialmente aqueles que formaram a Confederação que, durante a Guerra de Secessão, defendiam a escravatura.

Juntamente com o anúncio da alteração de nome, as Chicks lançaram um novo single, 'March March', que fará parte do seu próximo álbum de estúdio, "Gaslighter":