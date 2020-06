Justin Bieber processou as duas mulheres que, nas redes sociais, o acusaram de violência sexual.

No processo, o autor de 'Sorry' alega que Danielle e Kadi, as mulheres em questão, "planearam, de forma fraudulenta, obter atenção e fama, para tal publicando acusações desprezíveis, descaradamente falsas, fabricadas e difamatórias".

"Estas duas mulheres estão a tentar lucrar com o clima de medo que permeia a indústria do entretenimento".

As acusações, que remontam a 2014 e 2015, foram publicadas no Twitter mas, mais tarde, apagadas. A reação imediata de Bieber foi a de anunciar um processo judicial contra as duas mulheres.

"Todas as acusações de abuso sexual devem ser levadas muito a sério, e é por isso que a minha resposta foi necessária", escreveu o cantor naquela mesma rede.

Segundo o website TMZ, Bieber acredita ainda que as duas contas pertencem, na verdade, a uma pessoa apenas. O cantor exige 10 milhões de dólares de indemnização por cada uma das acusações de que foi alvo.