A Comic Con, evento dedicado à cultura pop que deveria acontecer de 10 a 13 de setembro no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, não se vai realizar este ano.

Em comunicado de imprensa, a organização da Comic Con explica que a decisão se deve à proibição, pela parte do Governo português e em contexto de covid-19, de grandes eventos até 30 de setembro e ao prolongamento do estado de calamidade do país, com particular incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A sétima edição da Comic Con será assim adiada para 2021, em data a revelar.

"Esta edição estava a ser analisada em formatos diferentes e adaptados às contingências atuais, contando com várias confirmações de talentos nacionais e internacionais. No entanto, devido ao panorama internacional, tornou-se impossível estarem presentes", escreve-se ainda em comunicado de imprensa.