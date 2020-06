Carolina Deslandes deixou uma mensagem, no Instagram, onde exorta os fãs a aceitarem o sei próprio corpo.

A cantora publicou um vídeo onde aparece a dançar de fato de banho, admitindo que pensou em "cortar planos por odiar as [suas] pernas".

"E depois pensei: 'que hipócrita de m*rda. Então tu dizes as pessoas para se amarem e não te amas em primeiro lugar?", continuou.

"Sou artista, não sou modelo. E sou mulher. Para todas as miúdas de pernas gordas e rabos grandes, we rock this shit. Ponham a música no máximo e amem-se um bocadinho ao espelho. Ainda me falta caminho para chegar onde quero, mas vou amar cada fase do processo".

Veja o vídeo: