Jerónimo de Sousa falou sobre a probabilidade de a Festa do Avante vir a realizar-se este ano. "Em primeiro lugar há uma festa com novas condições que resultam da situação", afirmou o secretário-geral do Partido Comunista Português, em entrevista ao "Público".

"Vão ser usados mais 10 hectares, ou seja, 30 hectares no total, 30 campos de futebol para a realização da festa. Nós dizemos com franqueza: naturalmente queremos fazer a nossa festa do Avante! Faltam dois meses e tal... verermos", considera, garantindo que limitar o número de entradas não está nos planos do partido.

"Este espaço enorme, verde, cria todas as condições sanitárias para os visitantes, com a garantia que damos uma festa ímpar na sua dimensão política, social, cultural, de convívio, de abertura. Mas sem esquecer nunca o que as circunstâncias poderão ditar", refere ainda Jerónimo de Sousa. "Avaliaremos todas as condições para garantir que quem vá à festa não sofra qualquer consequência".

Sobre o cartaz musical do evento ainda não existe qualquer confirmação.