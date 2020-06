O convidado do vigésimo segundo episódio do podcast Posto Emissor é João Carvalho. O diretor do festival Vodafone Paredes de Coura falou, em conversa com Lia Pereira e Luís Guerra, sobre a tristeza causada pelo cancelamento dos festivais de verão, este ano, mas também sobre a esperança de que em 2021 a edição do festival minhoto seja “mágica”.

João Carvalho partilhou ainda as histórias mais marcantes do festival que criou "por brincadeira", com amigos, em 1993, desde a edição de 2004, em que choveu como não acontecia em Portugal em 99 anos, ao cartaz do ano que se seguiu, onde brilharam bandas como Arcade Fire ou Nick Cave and the Bad Seeds. Os três melhores concertos que João Carvalho viu, em festivais "seus" (incluindo o NOS Primavera Sound) e a urgência de emprestar uma palavra ou um ombro amigo àqueles que nos possam parecer mais frágeis marcaram também conversa emotiva com João Carvalho.

No episódio desta semana falamos igualmente dos comentários de Rita Redshoes ou Márcia sobre a importância da saúde mental; dos concertos de Pedro Abrunhosa, Branko ou Best Youth, marcados para os próximos dias; das fotos dos selvagens anos 90 dos conimbricenses Tédio Boys; dos discos de Motorcycle Boy, uma banda com uma história trágica, e dos australianos Rolling Blackouts Coastal Fever.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais para cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.