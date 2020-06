Os Pearl Jam deram na passada quarta-feira o seu primeiro concerto em dois anos, por ocasião do evento "All in WA".

Este evento virtual teve como objetivo angariar fundos para o combate ao novo coronavírus, no estado de Washington.

Aos Pearl Jam, que tocaram a partir das suas respetivas casas, juntou-se o guitarrista Josh Klinghoffer, ex-Red Hot Chili Peppers.

Para além da banda de Eddie Vedder, atuaram também neste evento as Sleater-Kinney, Macklemore e Sir Mix-A-Lot, entre outros.

O espetáculo completo dos Pearl Jam está disponível na Amazon Prime. Veja-os a tocar 'Dance of the Clairvoyants' no "All in WA":