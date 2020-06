É reeditado no próximo dia 25 de setembro o álbum “Sign O' the Times”, de Prince.

Na sua versão mais luxuosa, a reedição incluirá mais de 60 faixas inéditas e a gravação de dois concertos, incluindo a única colaboração de palco entre Prince e Miles Davis.

Originalmente lançado em 1987, com 16 canções, o disco de 'If I Was Your Girlfriend' regressará às lojas em CD, vinil e digital, ficando também disponível nas plataformas de streaming.

Esta é a primeira vez que “Sign O' the Times” é remasterizado, sendo disponibilizado em duplo CD/duplo LP, edição deluxe (3 CD/4 LP) e edição super deluxe (8 CD com DVD/13 LP com DVD).

Na edição deluxe, inclui-se um total de 92 faixas, entre as quais 45 canções inéditas, gravadas em estúdio entre maio de 1979 e junho de 1987, e um concerto da digressão “Sign o' the Times” num estádio da Holanda, a 20 de junho de 1987.

No DVD encontra-se o concerto de solidariedade que Prince deu em Paisley Park a 31 de dezembro de 1987, que encerrou a digressão de “Sign o' the Times” e no decurso do qual aconteceu a única colaboração entre o músico de Minneapolis e Miles Davis.



Da versão super deluxe consta um livro de capa dura e 120 páginas, com as letras mauscritas por Prince de canções como 'I Could Never Take The Place Of Your Man' e fotografias do artista, tiradas entre meados dos anos 80 e a década seguinte por Jeff Katz, bem como textos de Dave Chappelle ou Lenny Kravitz, entre outros.

Disponibilizado para escuta e download foi já um dos temas inéditos, 'Witness 4 The Prosecution (Version 1), gravado em estúdio em março de 1986.