Kirk Hammett deixou rasgados elogios ao novo álbum dos Lamb of God, editado na semana passada.

O guitarrista dos Metallica partilhou a capa do disco no Instagram, juntamente com uma mensagem de apoio.

"Enquanto fã de longa data dos Lamb of God, quero só dizer que este álbum é fantástico, a sério", escreveu,

Em 2016, Hammett disse ter "grandes esperanças" na banda de Randy Blythe, e deixou também elogios a bandas como os Gojira e os Meshuggah, em entrevistas citadas pela Blabbermouth.