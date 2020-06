O Herd Immunity Festival - Festival da Imunidade de Grupo, livremente traduzido para português - foi forçado a mudar de nome, após ter recebido uma chuva de críticas.

O festival, dedicado ao nu metal, irá realizar-se de 16 a 18 de julho em Ringle, no estado do Wisconsin, com os Static-X como atração principal.

A polémica em torno do nome levou à retirada dos Nonpoint do cartaz, e à mudança de nome por parte da organização.

A banda da Flórida anunciou o cancelamento do seu concerto no Twitter, em resposta a uma publicação de Spider One, vocalista dos Powerman500.

"Mano, os Nonpoint não vão tocar por causa do nome do festival. Abandonámos", escreveram.

Após estas declarações, a organização do Fest apagou a publicação em que anunciava os nomes que farão parte do cartaz, acrescentando outros: Sponge, Beyond Threshold e The Night Crawlers.

"Só para que se saiba, o espaço [The Q & Z Expo Center] tem capacidade para 10 mil pessoas. Este é um evento ao ar livre. Só iremos vender 20% da capacidade total, para que todos tenham a escolha e a possibilidade de se distanciarem socialmente", pode também ler-se num curto comunicado.

"O festival já não se chama 'Herd Immunity', e esse nome já não será utilizado nas nossas redes sociais e na promoção do festival".

Os bilhetes encontram-se à venda online, com o passe a custar 105,50 dólares (93,43 euros).