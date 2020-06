O festival EDP Cool Jazz reconfirmou três dos nomes que iriam atuar na edição deste ano, para o cartaz de 2021.

Neneh Cherry, Jorge Ben Jor e Kokoroko passarão assim por Portugal, no próximo ano, após a edição de 2020 ter sido cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Neneh Cherry irá atuar com os Kokoroko a 27 de julho, ao passo que Jorge Ben subirá ao palco no último dia do festival, 31 de julho. Os três juntam-se aos anteriormente confirmados Lionel Richie, Yann Tiersen e Herbie Hancock.

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 serão válidos para a edição de 2021, estando à venda nos locais habituais. Confira em baixo os preços:

Yann Tiersen - 21 de julho

Plateia Gold - 50€

Plateia VIP - 35€

Plateia A / Mobilidade reduzida - 35€

Bancada sem marcação - 25€

Plateia em pé - 25€

Lionel Richie - 25 de julho

Plateia Gold - 75€

Plateia VIP - 65€

Plateia A / Mobilidade reduzida - 55€

Plateia B - 45€

Bancada sem marcação - 35€

Plateia em pé - 35€

Neneh Cherry + Kokoroko - 27 de julho

Plateia com marcação - 45€

Bancada sem marcação - 35€

Plateia em pé - 35€

Mobilidade reduzida - 35€

Herbie Hancock - 28 de julho

Plateia Gold - 50€

Plateia VIP - 40€

Plateia A / Mobilidade reduzida - 35€

Bancada sem marcação - 25€

Plateia em pé - 25€

Jorge Ben Jor - 31 de julho

Plateia Gold - 55€

Plateia VIP - 45€

Plateia A / Mobilidade reduzida - 45€

Bancada sem marcação - 25€

Plateia em pé - 25€