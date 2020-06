Deixem o Pimba em Paz, o projeto de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, teve casa cheia - dentro das limitações impostas pela pandemia de covid-19 - no primeiro de dois espetáculos no Coliseu do Porto.

Esta quinta-feira há uma segunda data deste concerto, mais uma vez na sala nobre da Invicta.

Veja aqui alguns vídeos e fotos do concerto da noite de 24 de junho.