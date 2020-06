O rancho de 2,7 mil acres localizado a 200 quilómetros de Los Angeles passou para as mãos de Michael Jackson em 1988, que imediatamente o batizou de Neverland, em homenagem à 'Terra do Nunca' da história de Peter Pan, o rapaz que nunca cresceu. Em 2008, o artista vendeu a propriedade à empresa Sycamore, devido a uma dívida milionária.

De acordo com os depoimentos de Wade Robson e James Safechuck no documentário "Leaving Neverland", lançado em 2019 com grande impacto mediático, terá sido em diversos locais do rancho Neverland que uma grande parte dos alegados abusos sexuais a que afirmam ter sido sujeitos terá tido lugar.

Michael Jackson não morreria, porém, em Neverland. O artista foi encontrado morto a 25 de junho de 2009 numa mansão arrendada em Los Angeles.