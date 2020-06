Apesar de ocuparem campos políticos opostos, Serj Tankian diz não ter qualquer problema com John Dolmayan - e defendeu o seu colega de banda de alguns comentários mais ácidos.

Dolmayan, recorde-se, revelou publicamente ser um apoiante de Donald Trump, dizendo do atual presidente dos Estados Unidos que este é "o melhor amigo das minorias", mesmo enquanto o país é palco de várias manifestações anti-racismo.

No Instagram, Serj Tankian falou das diferenças entre ambos e explicou que o baterista dos System of a Down "é um forte aliado na luta pelo reconhecimento do genocídio arménio".

"O John Dolmayan, meu baterista e cunhado e que amo e respeito independentemente dos nossos comentários políticos extremamente polarizados, foi sempre um forte aliado", escreveu.

"O nível de ódio e estupidez online, dirigidos contra ele, não injustificáveis. As redes sociais criaram uma sociedade digital errónea que vive parcialmente desta realidade. Lembrem-se que, independentemente das suas posições, só os artistas que de facto se preocupam e têm paixão arriscam alienar a sua base de fãs por aquilo que consideram ser a verdade".

Veja a publicação de Serj Tankian: