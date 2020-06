Durante um livestream no Twitch, Mike Shinoda revelou aos fãs que os Linkin Park irão editar, no futuro, canções que gravaram com Chester Bennington antes da morte do vocalista.

Uma dessas canções é 'Friendly Fire', gravada durante as sessões de "One More Light", o último álbum dos Linkin Park.

Esta canção foi escrita em parceria com Joe Green, que colaborou no álbum, e poderá vir a ser editada. "Ainda adoro essa canção", afirmou.

No entanto, os fãs ainda terão que esperar para a ouvir, já que Shinoda não pretende editá-la tão cedo: "vão ter, literalmente, que esperar anos para a poder ouvir", disse.