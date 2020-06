Depois de se ter tornado viral com uma versão de 'Guerilla Radio', Nandi Bushell recebeu uma prenda da parte de Tom Morello: uma guitarra nova.

A menina, de apenas 10 anos, foi agraciada com um exemplar do novo modelo da Fender Stratocaster, desenhado pelo próprio Morello, que esteve à conversa com Nandi por videochamada.

"Muito, muito, muito, muito obrigada", afirmou a jovem, entre sorrisos. "Mal posso esperar para tocar contigo".

O guitarrista dos Rage Against the Machine deixou-lhe ainda vários elogios: "Ver alguém que rocka tanto deixa-me esperançoso em relação ao futuro", disse.

"Só comecei a tocar guitarra aos 17 anos, pelo que estás muito à frente. Mal posso esperar para ouvir mais música tua no futuro".

Veja o vídeo: