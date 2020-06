Coldplay, Miley Cyrus, Shakira e Justin Bieber são algumas das estrelas que vão participar no Global Goal: Unite for Our Future - The Concert, no próximo sábado, 27 de junho, pelas 22h30.

O evento destina-se a chamar a atenção para o impacto que a covid-19 tem nas comunidades "carenciadas e marginalizadas", pedindo a organização (Global Citizen) aos líderes mundiais que disponibilizem testes, medicamentos e vacinas junto dessas mesmas comunidades, constituídas por "pessoas de cor, em situação de pobreza extrema e [alvo] de outras formas de discriminação".



Apresentado pelo ator Dwayne Johnson, o espetáculo contará ainda com a presença de J Balvin, Usher, Jennifer Hudson, Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron ou David Beckham e será transmitido na MTV Portugal a 27 de junho, pelas 22h30, com repetições marcadas para 28 de junho às 14h40 e às 00h.