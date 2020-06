Um grupo de cidadãos do estado norte-americano do Minnesota quer que a estátua de Cristóvão Colombo seja substituída por uma de um herói local (e global): Prince.

A ideia foi divulgada na sequência do movimento que, nos Estados Unidos e também na Europa, tem questionado a pertinência de estátuas de figuras ligadas ao esclavagismo e ao colonialismo.

"Aqui no Minnesota, as comunidades exigem a demolição da estátua de Cristóvão Colombo, um homem que assassinou, violou e escravizou as populações negras e indígenas da América", escreve-se na petição. "Em vez de glorificarmos um homem que queria exterminar os negros e os indígenas, devíamos homenagear membros da nossa comunidade que nos inspirem. O Prince representa os valores do Minnesota e o Colombo não", resumem os autores da petição, originalmente criada em 2017 e agora recuperada.