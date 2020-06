Depois de Márcia ou Beatriz Gosta, Rita Redshoes escreveu no Instagram um post no qual revela ter sofrido de depressão "desde muito nova", alertando porém para a questão biológica da doença.

"Desde muito nova que sofri de depressão. Fiz várias terapias e alguns anos de psicanálise, que me ajudaram no meu processo de autoconhecimento e me aliviaram alguns sintomas (e até uma licenciatura em Psicologia Clínica tenho). Mas de tempos a tempos, voltava a sentir-me profundamente só, com medo da vida, a deixar que a culpa me invadisse e com uma profunda zanga comigo própria por não conseguir arrumar-me", começa a cantora-compositora por confessar.

"Partilho convosco um lado que por vezes é menos falado e que pode ser vital para quem sofre, para mim foi; nós somos pensamento, emoção e corpo. O lado biológico é muitas vezes posto de parte em doenças do foro psicológico (até pela comunidade médica não especializada) mas é tão importante quanto os [aspetos] ambientais, sociais e pessoais", alerta então Rita Redshoes.

"Descobri aos 37 anos, no período pós-parto, que o meu organismo simplesmente não produz em quantidade suficiente uma molécula chamada serotonina que interfere [diretamente] no humor. Com análises ao sangue é possível descobrir estes e outros valores importantes no tratamento da depressão. Os meus níveis estavam muito abaixo do aceitável para que eu me pudesse sentir bem. Com medicação adequada, melhorei muito e sinto-me estável e feliz, quando é caso para isso", afirma.

"E sejamos honestos, nem sempre é caso para isso mas é essencial que não nos sintamos toldados de movimentos e emoções que fazem parte de nós e da vida. A depressão é uma doença com tratamento; este pode ser feito apenas através de uma terapia com psicoló[email protected] ou com acompanhamento psicológico e fármacos. O equilíbrio biológico e emocional é a chave para não ficarmos num buraco. Se tiverem alguma questão em que eu possa ajudar, partilha de experiências ou contactos de médicos e terapeutas, por favor não hesitem em escrever-me! Há solução, há mesmo!", sublinha no final da mensagem.