Rick Astley, conhecido pelo êxito 'Never Gonna Give You Up' - que deu a origem a um dos memes mais populares da internet, o rickrolling -, partilhou nas redes sociais uma versão acústica de um outro êxito: 'Everlong', dos Foo Fighters.

O cantor britânico é fã confesso da banda de Dave Grohl, tendo subido ao palco com os Foo Fighters em 2017, durante um espetáculo no Japão.

"Às vezes têm de encontrar a canção que vos irá animar e transportar-vos para outro lugar", afirmou. "Tenho feito muito isso ultimamente. E uma das bandas às quais sempre volto, acreditem ou não, são os Foo Fighters".

Ouça a versão de Rick Astley para 'Everlong':