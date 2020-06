Emile Hirsch, o ator que deu vida a Christoper McCandless em "O Lado Selvagem", pronunciou-se sobre o destino a dar ao autocarro que se tornou popular devido a esse filme.

Na semana passada, o veículo foi retirado do parque natural do Alasca onde estava estacionado, por motivos de segurança, pois atraía numerosos visitantes e curiosos, que chegavam a arriscar a vida para vê-lo de perto.

Ao TMZ, Emile Hirsch confessou que fica triste por saber que o autocarro foi retirado daquele local remoto, pois o seu "simbolismo teve um grande impacto em pessoas de todo o mundo".

O ator diz compreender as razões que levaram as autoridades a tomar esta decisão e espera que as mesmas coloquem o autocarro "num sítio onde as pessoas possam visitá-lo em segurança. Ficaria muito triste se o cortassem todo e vendessem às peças".

Questionado sobre o melhor sítio para estacionar o veículo, Emile Hirsch respondeu prontamente: "No meu quintal! Não sei é se conseguiria lidar com tantos visitantes".