Plutónio é o novo nome confirmado no cartaz do festival Summer Opening 2021, que se realiza no verão do próximo ano na ilha da Madeira.

O rapper português, que com temas como 'Cafeína' e 'Meu Deus' tem conquistado milhões de visualizações no YouTube, e que no começo deste ano apresentou o novo álbum, "Sacrifício", no Coliseu de Lisboa e no Hard Club, tocará no Summer Opening a 23 de julho de 2021.

Criado em 2013, o Summer Opening realiza-se no Parque de Santa Catarina, no Funchal, definindo-se como "um festival urbano com fortes ligações à natureza".

Em 2021, realizar-se-á em dois fins de semana, tendo já confirmado as presença de Bispo, Deejay Telio, Plutonio e Slow J.



A oitava edição do Summer Opening, adiada este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se assim em 2021, nos dias 16 e 17 e 23 e 24 de julho.