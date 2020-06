Ainda em isolamento, Roger Waters partilhou uma nova versão de 'Two Suns in the Sunset', tema retirado ao álbum "The Final Cut", o seu último trabalho com os Pink Floyd.

Antes da música em si, o vídeo começa com uma mensagem: "Estamos a 100 segundos da meia-noite, no Relógio do Juízo Final. É o mais perto que a raça humana alguma vez esteve de uma catástrofe nuclear".

"Permitirmos que as armas nucleares existam num mundo controlado por sociopatas loucos é, em si, um consentimento louco. Somos muitos e eles são poucos. Podíamos simplesmente dizer não", acrescentou ainda Waters.

Nesta versão, gravada à distância, participam também os músicos Dave Kilminster, Joey Waronker, Jess Wolfe, Holly Laessig, Gus Seyffert, Jonathan Wilson, Jon Carin, Bo Koster e Ian Ritchie. Veja: