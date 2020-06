Após o comício de Donald Trump em Tulsa, no Oklahoma, se ter revelado um fiasco, Pink aproveitou o momento para troçar do presidente dos EUA e candidato republicano às eleições presidenciais de novembro.

No BOK Center, com capacidade para mais de 19 mil pessoas, estavam apenas presentes cerca de 6 mil apoiantes de Trump, facto que não passou ao lado da cantora: "Acho que esgotei esse sítio em 5 minutos", comentou, no Twitter.

Veja aqui: