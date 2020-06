Justin Bieber foi acusado de agressão sexual por duas mulheres, que contaram as suas histórias nas redes sociais.

Uma delas, que se identificou como Danielle, diz ter marcado presença num evento organizado pelo manager de Bieber, Scooter Braun, em Austin, Texas, a 9 de março de 2014.

"As minhas amigas e eu estávamos a divertir-nos", contou, "até que um homem se aproximou de nós e nos perguntou se gostávamos de conhecer o Justin".

"Claro que dissemos que sim. Ele veio ter connosco, tirámos algumas fotos e falámos durante 20 minutos".

Pouco depois, Danielle alega que Bieber a convidou, e às amigas, para irem consigo para um hotel. "Levou-me para um dos quartos e pediu-me para não dizer nada a ninguém, ou estaria em sérios apuros legais. E depois pediu-me para entrar na cama com ele".

"Ele empurrou-me para a cama, puxou-me as cuecas e entrou à força. Fiquei sem fala, sentia-me inconsciente. Fui abusada sexualmente".

O autor de 'Sorry' já reagiu, rejeitando as acusações. "Não há verdade alguma nesta história. Nunca estive naquele local", afirmou, partilhando vários recibos dos locais onde pernoitou.

"Todas as acusações de abuso sexual devem ser levadas muito a sério e é por isso que a minha resposta era necessária. Contudo, esta história não se baseia em factos. Vou trabalhar com o Twitter e as autoridades e tomar as medidas necessárias".

A conta de Danielle foi entretanto apagada, mas Kadi, a outra mulher, contou depois a sua história, dizendo que Bieber a violou a 5 de maio de 2015, no hotel Langham, em Nova Iorque. O artista não respondeu a estas novas acusações.