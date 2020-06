Donald Trump regressou no passado fim de semana aos comícios, com um evento em Tulsa, no estado do Oklahoma.

Previa-se que este comício, que se realizou no BOK Center, tivesse casa cheia, já que semanas antes o presidente dos Estados Unidos afirmou que tinha havido mais de um milhão de solicitações de bilhetes.

Contudo, a realidade ficou muito aquém do esperado: no BOK Center - com capacidade para 19 mil e 200 pessoas - não estavam mais de 6 mil e 200 apoiantes de Trump.

A explicação para este facto poderá estar nos fãs de K-Pop e utilizadores do TikTok. Segundo o jornal The New York Times, os organizadores da campanha de reeleição de Trump anunciaram que os seus apoiantes poderiam ter direito a bilhetes grátis caso se registassem com os seus telemóveis - oportunidade que foi aproveitada pelos primeiros.

Através das redes sociais, os fãs de K-Pop e os utilizadores do TikTok juntaram-se e conseguiram arrebatar boa parte destes bilhetes, levando a uma sala muito menos composta que a esperada pelo presidente dos Estados Unidos.

A congressista Alexandria Ocasio-Cortez, do Partido Democrata, veio mesmo agradecer a estes jovens através do Twitter: "Obrigado por contribuírem para esta luta pela justiça".

Não é a primeira vez que os fãs de K-Pop se mostram solidários para com causas sociais: no início do mês, inundaram o Twitter com fotografias dos seus ídolos sul-coreanos sob a hashtag #WhiteLivesMatter, para impedir a sua utilização por parte dos críticos do movimento Black Lives Matter e supremacistas brancos.