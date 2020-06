Dave Grohl escreveu no Instagram uma longa mensagem na qual presta homenagem a James Harper Grohl, o seu pai.

Não escondendo as diferenças que o separam do pai, o músico garante que foram as suas palavras a dar-lhe alento, quando era um aluno "promissor" mas incapaz de se concentrar.

"O meu pai era um homem complicado de muitas facetas, por vezes contraditórias", escreve o líder dos Foo Fighters. "Ator, escritor, jornalista premiado, amante de arte e de comida e um músico com treino clássico. Um verdadeiro homem da Renascença, mas altamente conservador".

Sobre os conflitos que teve com o pai na adolescência, escreve Dave Grohl: "Quando é que um rapaz passa a ser um homem?", agradecendo-lhe contudo a motivação para continuar a escrever.

Pode ler aqui a mensagem que Dave Grohl dedicou ao seu pai no Dia do Pai, que nos Estados Unidos se celebrou ontem, 21 de junho.