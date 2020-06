O vídeo em que os convidados de um casamento na Nigéria dançam ao som de 'Toxicity', dos System of a Down, já chegou aos ouvidos, e aos olhos, de Serj Tankian, vocalista da banda.

"Simplesmente espetacular", comentou o músico no Twitter.

Por seu turno, Tom Morello, dos Rage Against the Machine, também partilhou o vídeo da festa, escrevendo: "ainda há esperança!".

Veja aqui o vídeo que está a dar que falar:

Os System of a Down eram cabeças de cartaz do festival Voa Heavy Rock, em Oeiras, que foi adiado para o próximo ano, devido à pandemia de covid-19. O cartaz de 2021 ainda não é conhecido.