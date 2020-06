Estamos a entrar no verão e, como sempre, são várias as canções que concorrem para a "eleição" de hino da época. A colheita de 2020 deixa tudo em aberto, com novos singles de The Weeknd, Dua Lipa, Rosalía com Travis Scott, Lady Gaga com Ariana Grande ou Harry Styles a fazerem mossa nas tabelas de streaming mundiais - Portugal incluído.

Há, contudo, artistas menos conhecidos a afirmarem-se com canções que não nos saem do ouvido: de 'Rockstar' de DaBaby a 'Savage' de Megan Thee Stallion (com Beyoncé a juntar-se a ela numa muito elogiada remistura), passando por 'Roses' de SAINt JHN ou 'Breaking Me' de Topic.

Ouça as 11 mais sérias candidatas a canção do verão de 2020 e escolha a sua favorita.